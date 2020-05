Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une offre entre les mains de Pochettino ?

Publié le 23 mai 2020 à 21h00 par Th.B.

Dans les petits papiers de Florentino Pérez pour prendre la succession de Zinedine Zidane en cas de départ du Real Madrid, Mauricio Pochettino disposerait d’une offre ferme de la part de Newcastle.

The Evening Standard a révélé ces derniers jours que Zinedine Zidane serait susceptible d’être remercié à la fin de la saison, si le Real Madrid ne remportait pas un trophée. L’entraîneur français avancerait donc avec une épée de Damocles au-dessus de sa tête alors que Florentino Pérez penserait toujours à Mauricio Pochettino, sans club depuis son éviction de Tottenham en novembre dernier. Néanmoins, le technicien argentin pourrait rester en Angleterre et s’engager en faveur de Newcastle, sur le point de passer sous pavillon saoudien. Le10sport.com vous révélait le 6 mai dernier en exclusivité que les discussions étaient très avancées entre les Magpies et le clan Pochettino. Une offre concrète aurait été formulée à l’entraîneur.

« Newcastle est une ferme possibilité pour lui de travailler à nouveau »