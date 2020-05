Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Simeone pourrait venir compliquer les plans de Leonardo !

Publié le 23 mai 2020 à 23h45 par B.C.

Désireux de renforcer l'entrejeu du PSG, Leonardo s'intéresserait toujours à Allan. Cependant, l'Atlético de Madrid aurait également des vues sur le milieu brésilien.

Malgré les circonstances, Leonardo compte bien injecter du sang-neuf dans l'effectif du PSG, mais il faudra se montrer ingénieux sur le marché des transferts. Comme vous l'a révélé le 10 Sport , l'Italo-brésilien pense toujours à Sergej Milinkovic-Savic (Lazio) pour renforcer l'entrejeu, tandis que les pistes Sandro Tonali (Brescia) et Lorenzo Pellegrini (AS Rome) restent d'actualité mais s'annoncent difficiles à concrétiser. Ainsi, Leonardo n'aurait pas oublié Allan, un joueur qui a régulièrement été annoncé sur les tablettes du PSG ces derniers mois. Ce samedi, le Corriere dello Sport annonce notamment que le Brésilien devrait quitter le Napoli, et le club de la capitale resterait une option pour son avenir, mais Leonardo n'est pas seul.

L'Atlético rejoint le PSG et Everton pour Allan