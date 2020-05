Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Retour de flamme pour Milinkovic-Savic !

Publié le 22 mai 2020 à 11h45 par La rédaction

Positionné sur Sergej Milinkovic-Savic depuis un an, le PSG ne lâche pas la perle de la Lazio Rome, qui reviendrait au cœur des discussions pour cet été.

Il fait partie des premières pistes activées par Leonardo au moment de son retour au PSG, il y a un an. Au sortir d’une saison exceptionnelle en Serie A, sous les couleurs de la Lazio Rome, Sergej Milinkovic-Savic a vu plusieurs grosses écuries européennes se pencher sur son cas. Mais la gourmandise romaine, qui ne souhaitait pas discuter en dessous des 100 millions d’euros pour un transfert, a fini par décourager les plus ambitieux. Et si le milieu de terrain serbe de 25 ans a moins impressionné durant l’exercice 2019-2020, il reste un talent toujours autant surveillé. A commencer par le PSG…

Discussions en cours !

Selon nos informations, Leonardo aurait en effet réactivé le dossier Milinkovic-Savic en coulisses. Et des discussions auraient actuellement lieu entre les différentes parties. En quête de nouvelles armes au milieu du terrain, le directeur sportif parisien avance ses pions sur plusieurs plans. Comme révélé par le10sport.com, il mène de front une dizaine de pistes (Bennacer, Bakayoko, Paqueta, Tonali, Fabian Ruiz, Kessie, Pellegrini, Ndidi, Pjanic). Certaines d’entre elles commencent à s’éloigner de Paris. Comme révélé, Sandro Tonali file vers l’Inter Milan. Le dossier Bakayoko, également travaillé par l’OGC Nice, apparaît trop coûteux (Chelsea réclame 35 millions d’euros et le joueur environ 3 millions net par saison). Et le Milan AC a repoussé les 30 millions d’euros proposés par Paris pour Ismaël Bennacer.



Sur les tablettes de Manchester City et du Real Madrid, Sergej Milinovic-Savic est un profil qui plaît énormément à Leonardo. Sa dimension physique et ses qualités techniques seraient parfaites pour le PSG. Reste à savoir si Paris acceptera de mettre le prix pour un tel joueur ? Selon nos sources, le changement de stratégie du club concernant plusieurs joueurs en fin de contrat (Thiago Silva et Cavani) pourrait permettre des investissements plus importants. D’autant plus si Paris finalise des départs (Draxler, Herrera, Gueye)…