Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo serait fixé pour Haaland !

Publié le 23 mai 2020 à 22h45 par H.G.

Alors que le PSG serait intéressé par la perspective d’attirer Erling Braut Haaland, le club de la capitale saurait à quoi s’en tenir quant au montant que lui couterait une télé opération.

Auteur de performances de haute volée en se montrant très prolifique avec le RB Salzbourg en première partie de saison, Erling Braut Haaland a poursuivi sur la même lancée après avoir rejoint le Borussia Dortmund cet hiver. Ainsi, c’est tout logiquement que l’attaquant norvégien de 19 ans a attiré les regards de nombreuses grandes écuries européennes, parmi lesquelles figureraient le Real Madrid et le PSG. Toutefois, El Confidencial a annoncé ce samedi que les Merengue avaient pris la décision d’abandonner la piste menant à l’international norvégien pour l’instant, Zinedine Zidane et Florentino Perez étant satisfaits de Karim Benzema et ne voyant pas l’intérêt de recruter un autre attaquant pour le remplacer.

L’opération Haaland serait estimée à plus de 150M€ !