Mercato - PSG : Une première offre de Leonardo pour Icardi ? La réponse !

Publié le 23 mai 2020 à 21h15 par H.G.

Alors qu’il était dernièrement annoncé que le PSG avait formulé une première proposition à l’Inter pour revoir à la baisse le prix de Mauro Icardi, la réalité serait bien différente.

La priorité du prochain mercato estival du PSG se trouve déjà dans ses rangs actuellement : il s’agit de Mauro Icardi. Prêté par l’Inter au club de la capitale, l’attaquant argentin de 27 ans a su se distinguer avec les pensionnaires du Parc des Princes cette saison. Et sa baisse de régime en deuxième partie de saison, sans doute due à sa préparation estivale tronquée, n’a pas remis en question la volonté de Leonardo de l’acquérir définitivement. Cependant, si ce droit d’achat fixé à 70M€ était une belle affaire pour un joueur de ce calibre il y a un an, la situation a évolué ces derniers temps du fait de la pandémie de COVID-19. Celle-ci a conduit à l’arrêt de l’activité des clubs, qui ont alors subi de lourdes pertes financières et qui disposeront donc d’une enveloppe moins conséquente que prévue pour recruter cet été. En conséquence, le PSG aurait l’intention de revoir à la baisse le prix de Mauro Icardi afin de réaliser quelques économies, et c’est dans cette optique qu’il a été annoncé ces dernières heures que les dirigeants parisiens avaient formulé une proposition de 50M€ plus 10M€ de variables à l’Inter pour acheter le natif de Rosario.

Le PSG n’aurait pas encore formulé d’offre à l’Inter pour Icardi !