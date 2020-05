Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un coup dur pour Leonardo avec Icardi se confirme !

Publié le 23 mai 2020 à 20h15 par H.G.

Alors que le PSG aimerait revoir le tarif de Mauro Icardi à la baisse, la première proposition du club de la capitale dans cette optique devrait être repoussée par l’Inter.

La priorité de recrutement du PSG pour le prochain mercato estival se trouve déjà dans ses rangs : il s’agit de Mauro Icardi. Prêté par l’Inter à la toute fin de la dernière fenêtre estivale des transferts, l’attaquant argentin s’est distingué cette saison avec le club de la capitale en réalisant de bonnes performances malgré une préparation estivale tronquée et plusieurs mois sans jouer. Et en dépit du fait qu’il ne se soit pas montré sous son meilleur visage en deuxième partie d’exercice, cela n’enlèverait rien à la volonté de Leonardo d'acheter définitivement l’attaquant de 27 ans aux Nerazzurri . Cependant, si l’option d’achat de 70M€ de l’Argentin avait tout de la bonne affaire il y a un an, la donne a changé depuis la crise du COVID-19. En effet, cette dernière a conduit les clubs à subir de lourdes pertes économiques, chose qui aura des conséquences sur le prochain mercato estival, les clubs disposant de moins de moyens financiers pour se renforcer. Par conséquent, pour ne pas se retrouver avec une enveloppe trop limitée par la suite, le PSG aimerait obtenir une ristourne sur le prix de Mauro Icardi et préparerait dans cette optique une proposition de 50M€ plus 10M€ de bonus à l’Inter pour lui acheter son joueur, comme l’a annoncé Sky Sport ce vendredi. Mais cette offre ne devrait pas trouver écho auprès de l’écurie italienne.

50M€ + 10M€ pour Icardi ? L'Inter va dire non !