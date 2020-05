Foot - Mercato

Mercato : Kombouaré confirme un rapprochement entre Laurent Blanc et Jorge Mendes !

Publié le 23 mai 2020 à 19h40 par La rédaction

D’après Foot Mercato, Laurent Blanc aurait décidé de confier ses intérêts à Jorge Mendes dans l’optique de s’engager dans un nouveau club. Antoine Kombouaré a confirmé cette tendance.