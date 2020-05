Foot - Mercato - Barcelone

Mercato : Umtiti, Dembélé, Griezmann… Pourquoi les Français galèrent au Barça ?

Publié le 23 mai 2020 à 14h30 par La rédaction

Depuis son arrivée, Antoine Griezmann peine à s’imposer et à retrouver le niveau stratosphérique qui était le sien du côté de l’Atlético de Madrid. Pourtant, il n’est pas le seul français en difficulté du côté du Barça… mais comment expliquer ces difficultés de nos internationaux français au FC Barcelone ?

Antoine Griezmann est à la peine du côté du FC Barcelone depuis le début de saison. Arrivé en provenance de l’Atlético de Madrid contre 120 millions d’euros, l’international français arrivait avec le rang de superstar du côté du Barça, pour venir épauler Luis Suarez et Lionel Messi. Cependant, tout ne s’est pas passé comme prévu. Une adaptation difficile couplée à une vague de performances assez moyennes ont relégué Grizou presque au rang de flop dans la tête des supporters barcelonais, surtout lorsque l’on compare son rendement catalans avec celui qu’il avait à Madrid avec les Colchoneros . Avec Ousmane Dembélé et Samuel Umtiti, il forme désormais le trio des français quasi indésirables au Barça… Mais comment expliquer cela ? Plusieurs facteurs entrent en jeu pour chacun d’entre eux…

Griezmann, un positionnement douteux

Ainsi, Antoine Griezmann est loin d’être ridicule sur le plan statistique du côté du Barça. En effet, en 37 rencontres toutes compétitions confondues, c’est 14 buts et 4 passes décisives pour le Champion du monde. Pourtant, ce dernier reste bien loin des statistiques monstrueuses qui étaient les siennes du côté de l’Atlético de Madrid. Et cela peut s’expliquer de par le positionnement de Grizou avec le Barça. En effet, c’est presque un retour aux origines pour lui, puisqu’il évolue sur le côté gauche de l’attaque du Barça, comme lors de ses débuts du côté de la Real Sociedad. Pourtant, ses qualités lui ont permis de s’imposer dans une attaque à deux éléments chez les Colchoneros , ou encore en soutien d’un attaquant de pointe en équipe de France. Lors de son passage à l’Atlético, Griezmann a considérablement changé son jeu, et son profil a évolué de celui d’un ailier dribbleur et provocateur à celui d’un attaquant de soutien juste, excellent dans la passe et devant le but. Un positionnement sur l’aile gauche lui sied donc beaucoup moins…

Dembélé, hygiène de vie douteuse et blessures à répétition

La plus grande énigme barcelonaise reste tout de même Ousmane Dembélé. Avec seulement 9 petits matchs disputés cette saison Dembélé est sans doute une des plus grosses déceptions du FC Barcelone. Depuis son arrivée au Barça à l’été 2017, Dembélé a raté 504 jours de compétition. Il a donc raté 1 an et 139 jours de compétition. Un constat énorme et qui fait écho aux nombreux écarts d’hygiène de vie qui ont été évoqués concernant Ousmane Dembélé. Pourtant, le garçon a des qualités, qu’il a maintes et maintes fois exposées lors de plusieurs rencontres, mais ses problèmes de comportement et ses blessures ont pris le pas sur ses performances, pour le rendre quasiment indésirable au FC Barcelone à seulement 22 ans… Démbélé pourra nourrir des regrets sur son passage au FC Barcelone en cas de départ, alors qu'il arrivait dans la peau du successeur de Neymar…

Umtiti, blessure et concurrence