Mercato - PSG : Leonardo tente un coup au Barça, mais…

23 mai 2020

En quête d’un gardien pour le PSG, Leonardo pourrait se laisser tenter par Marc-André Ter Stegen. Cependant, cette opération aurait pris une tournure conséquente.

Marc-André Ter Stegen est sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’en juin 2022, mais voudrait bénéficier d’une importante revalorisation salariale afin de figurer parmi les joueurs les mieux payés du Barça . À cause de la crise financière engendrée par le Covid-19 alors que les finances du club blaugrana n’étaient déjà pas au mieux avant, Barcelone ne serait pas en mesure de proposer un nouveau contrat à Ter Stegen. Une opportunité que compterait bien saisir le PSG, Leonardo souhaitant recruter un gardien de but. Néanmoins, le FC Barcelone ne compterait pas laisser filer Ter Stegen.

Ter Stegen sur le point de prolonger ?