Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Enorme rebondissement dans le dossier Ter Stegen ?

Publié le 22 mai 2020 à 14h00 par A.D.

En difficulté ces dernières semaines pour prolonger Marc-André Ter Stegen, le Barça aurait totalement débloqué la situation. Alors qu'une nouvelle réunion au sommet serait au programme, le club catalan espérerait boucler ce dossier avant la reprise des compétitions.

Marc-André Ter Stegen serait de plus en plus proche de prolonger. Depuis de longues semaines, la direction du FC Barcelone s'activerait en coulisses pour étendre le bail de son gardien, lié au club jusqu'en juin 2022. Toutefois, la crise provoquée par le coronavirus a fortement limité le champ d'action des Catalans, qui aurait été contraint de lever le pied sur ce dossier. Conscient de la situation, Leonardo et le PSG seraient prêts à se muer en trouble fête selon les dernières informations d' Ok Diario . Malgré tout, le FC Barcelone ne devrait pas perdre Marc-André Ter Stegen de si tôt.

Une réunion décisive à venir pour Ter Stegen ?