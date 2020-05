Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Ruffier, Perrin... Ça se tend sérieusement en interne !

22 mai 2020

Entre la prolongation du contrat de Loïc Perrin et la situation de Stéphane Ruffier qui refuse de vivre une saison dans la peau d'un remplaçant, les cadres se rebiffent en interne, déclenchant de vives tensions entre Claude Puel et Roland Romeyer.

L'été s'annonce chaud pour Claude Puel. Désormais entouré de Jean-Luc Buisine, directeur de la cellule de recrutement, et de Xavier Thuilot, directeur général, l'entraîneur de l'ASSE peut se concentrer sur son mercato. L'idée globale est claire. Il s'agira en priorité de vendre afin d'alléger la masse salariale et renflouer les caisses du club, mais également de se renforcer en misant sur de jeunes joueurs prometteurs. Une situation qui pousse donc certains cadres au départ, et non des moindres puisque les cas Loïc Perrin et Stéphane Ruffier sont au cœur des discussions en coulisses. L'avenir du capitaine de l'ASSE est même source de tensions entre Claude Puel et Roland Romeyer, président du directoire, comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité.

Perrin, la prolongation de la discorde

Et pour cause, le capitaine emblématique voit son contrat prendre fin le 30 juin. Et alors qu'il avait prévu de prendre sa retraite, Loïc Perrin refuse finalement de raccrocher les crampons à cause de la crise du Covid-19. Autrement dit, le défenseur, qui fêtera ses 35 ans le 7 août, se verrait bien prolonger d'une saison afin de s'offrir une fin de carrière digne de ce qu'il représente à Saint-Etienne. Sauf que Claude Puel n'est pas très chaud à cette idée, à l'inverse de Roland Romeyer. Une situation qui rend ce dossier brûlant en interne et qui prend des allures politiques comme le confirme L'Equipe . Le technicien français afficherait de gros doutes sur l'état physique de Loïc Perrin et n'est pas persuadé de la nécessité de le conserver. Mais le président du directoire ne l'entend pas de cette oreille et pourrait bien refaire le même coup qu'avec Robert Beric à savoir prolonger son joueur sans prévenir son entraîneur, en l'occurrence Jean-Louis Gasset à l'époque. Cela avait d'ailleurs marquer la rupture entre les deux hommes engendrant le départ de l'ancien adjoint de Laurent Blanc. Roland Romeyer prendra-t-il le même risque avec Claude Puel ? Comment réagira Loïc Perrin qui doit être frustré que son cas devienne un enjeu politique en interne ? Des réponses encore inconnues mais qui en diront long sur le rapport de force entre Roland Romeyer et Claude Puel. Malgré tout, il y a quelques jours, Bernard Caïazzo, président du conseil de surveillance, lâchait un petit indice, rappelant qu'à « l'ASSE, c'est le coach qui décide . » Reste à savoir si Roland Romeyer partage cette vision...

Ruffier, l'ombre de la saison blanche