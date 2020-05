Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane en danger dans ce dossier à 35M€ ?

Publié le 22 mai 2020 à 23h30 par La rédaction

Le Real Madrid suivrait avec attention les performances de Gabriel mais le jeune brésilien serait aussi dans le viseur du Napoli. Le club italien serait bien décidé à faire de l’ombre au club merengue !

Gabriel Magalhães a fait forte impression cette saison avec le LOSC. Arrivé du Brésil en 2017, le jeune défenseur central a enchaîné les prêts avant d’exploser cette année. Par ses nombreuses prestations, Gabriel verrait plusieurs clubs dont le Real Madrid s’intéresser à lui. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité le 20 Février dernier, le PSG a coché le nom de Gabriel pour prendre la succession de Thiago Silva, mais le club de la capitale ne fait plus de lui une priorité contrairement au club merengue, aujourd'hui distancé par le Napoli !

Naples entre dans la course !