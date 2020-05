Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ça se confirme sérieusement pour l’avenir de Jovic !

Publié le 22 mai 2020 à 21h30 par J.-G.D.

Les décideurs du Milan AC feraient tout leur possible afin d’obtenir le prêt de Luka Jovic, attaquant du Real Madrid, pour les deux prochaines saisons. Mais son salaire poserait problème.

Entre l’intérêt de Naples ou du Milan AC, en passant par une seconde chance au Real Madrid, l"avenir de Luka Jovic alimente les rumeurs. Peu convaincant cette saison, l’international serbe, transféré en juin 2019, pourrait en effet rester au sein de la Casa Blanca comme l’indiquait récemment la presse espagnole. Pourtant, le Milan AC ne lâcherait rien pour Jovic. Calciomercato.com précise que les Lombards seraient en contact avec le Real Madrid et l’agent du buteur merengue, Fali Ramadani, à propos d’un prêt de deux ans. Une tendance qui se confirme en Italie...

Un prêt de deux saisons souhaité par Milan ? Un salaire trop conséquent ?