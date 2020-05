Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prépare ses offensives pour cet été !

Publié le 22 mai 2020 à 17h30 par J.-G.D.

Dans le viseur du PSG, selon l’exclusivité du 10sport.com, Tiémoué Bakayoko ne devrait pas voir son prêt à Monaco se transformer en transfert définitif. Un concurrent en moins pour Leonardo, alors que le directeur sportif a également réactivé la piste Milinkovic-Savic, toujours selon le10sport.com

Le poste de milieu de terrain reste l’un des grands chantiers de Leonardo. Le directeur sportif du PSG multiplie les noms depuis quelques semaines, une douzaine au total comme l’annonce le10Sport.com en exclusivité. Entre Ismaël Bennacer (Milan AC), Sandro Tonali (Brescia) ou Lorenzo Pellegrini (AS Rome), en passant par Miralem Pjanic (Juventus), le PSG travaille d'arrache-pied sur le marché des transferts. Mieux, Leonardo vient de réactiver la piste menant à Sergej Milinkovic-Savic, déjà visé par Paris l'an dernier, selon l’exclusivité du 10sport.com ce vendredi. Le dirigeant parisien est toujours aussi intéressé pat le profil du n°21 de la Lazio. Et si le Brésilien allait également piocher à Chelsea ? D'après les révélations exclusives du 10sport.com, divulguées mi-avril, Leonardo pense au profil de Tiémoué Bakayoko, actuellement prêté par Chelsea à l'AS Monaco, afin de renforcer l’entrejeu. Et l'avenir de l'international français ne s'inscrirait pas dans la Principauté.

Un avenir loin de l’AS Monaco pour Bakayoko ?

Avec une baisse des recettes après deux saisons compliquées, sans Ligue des Champions, l’AS Monaco doit gérer un nombre incalculable de footballeurs sous contrat. Le club du rocher compterait donc 64 joueurs, dont 24 en prêt, tout en cherchant à se séparer de 30 noms lors du prochain mercato estival à en croire ESPN . Cédé par Chelsea jusqu'au 30 juin, Tiémoué Bakayoko ne devrait pas être transféré définitivement à Monaco, malgré une option d'achat (43M€). De quoi faire les affaires du PSG, très intéressé par le milieu de 25 ans. Une information qui vient confirmer la récente exclusivité du 10sport.com selon laquelle Bakayoko quittera Monaco d'ici quelques semaines.

Bakayoko, Milinkovic-Savic, Leonardo place ses pions !