Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une nouvelle écurie recalée par Miralem Pjanic ?

Publié le 22 mai 2020 à 12h45 par A.D.

Tout comme le PSG et le FC Barcelone, Chelsea voudrait s'attacher les services de Miralem Pjanic. Toutefois, les Blues de Frank Lampard auraient été recalé par le milieu de terrain de la Juventus.

Miralem Pjanic n'aurait d'yeux pour le FC Barcelone. Alors qu'il ne ferait plus l'unanimité à la Juventus, l'ancien pensionnaire de l'OL ne manquerait pas de prétendants et pourrait prendre le large cet été. En effet, Miralem Pjanic serait dans le viseur du PSG, du FC Barcelone et aurait également la cote en Premier League. D'après les dernières indiscrétions de Mundo Deportivo , Chelsea et Manchester United seraient prêts à se mêler à la lutte pour le recrutement de Miralem Pjanic. Toutefois, ce dernier ne se verrait qu'au FC Barcelone en cas de départ. Alors qu'il aurait été approché par Leonardo, Miralem Pjanic aurait balayé l'idée de rejoindre le PSG, faisant passer le message suivant : « Je n'irai qu'au Barça » . Ce vendredi, le média espagnol en a rajouté une couche.

Après le PSG, Miralem Pjanic aurait recalé Chelsea