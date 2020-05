Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers un transfert à 60M€ pour Mauro Icardi ?

Publié le 24 mai 2020 à 8h15 par T.M.

Alors que Leonardo cherche à faire baisser le prix de Mauro Icardi, dont l’option d’achat est fixée à 70M€, l’affaire pourrait finalement se régler pour 60M€.

Malgré sa puissance financière, le PSG n’est également pas épargné par la crise liée au coronavirus. Voyant ses finances diminuer, le club de la capitale doit donc s’adapter et cela a des répercussions sur le mercato estival qui approche. Et le premier dossier impacté est celui de Mauro Icardi. Actuellement, l’Argentin est prêté par l’Inter Milan, qui avait accepté d’inclure une option d’achat à 70M€. Une option que Leonardo voudrait lever, mais pas à ce prix. Ces derniers jours, le directeur sportif se serait ainsi activé auprès de la direction lombarde pour tenter d’obtenir une ristourne pour Icardi. Et les bases d’un futur accord prendraient forme petit à petit…

Des bonus décisifs ?