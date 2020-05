Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Campos, Létang… Eyraud doit-il faire confiance à Basile Boli ?

Publié le 24 mai 2020 à 8h00 par La rédaction

Suite au départ d’un commun accord d’Andoni Zubizarreta le 14 mai dernier, l’OM n’a plus de directeur sportif. Pour le remplacer quelques noms ont circulé, mais aucune piste ne se décanterait réellement. Le10sport.com a évoqué l’option Basile Boli. Jacques-Henri doit-il confier la succession d’Andoni Zubizarreta à cette légende marseillaise ? C’est notre sondage du jour !

Afin de « muscler l’organisation » , comme il l’a assuré sur les ondes de RMC seulement quelques heures après l’officialisation du départ d’Andoni Zubizarreta le 14 mai dernier, Jacques-Henri Eyraud s’est séparé de son désormais ex-directeur sportif. La cause ? Depuis de longs mois, le président de l’OM voudrait nommer un directeur général chargé du football. Pour parvenir à ses fins, Eyraud aurait enclenché plusieurs pistes les plus surprenantes les unes des autres. Premièrement, alors que la rumeur a été démentie par ses proches, le nom d’Antero Henrique aurait été coché par les hauts représentants de l’OM. Mais à en croire les dernières nouvelles, l’ancien directeur sportif du PSG ne viendra pas secourir l’OM. Quand est-il des autres pistes ? Jacques-Henri Eyraud n’avancerait pas vraiment.

Les options Campos et Létang ne menant à rien, la possibilité Basile Boli ?