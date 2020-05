Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane connait sa première recrue de l'été !

Publié le 24 mai 2020 à 20h00 par D.M.

Prêté à la Real Sociedad, Martin Odegaard devrait bien rejoindre le Real Madrid la saison prochaine. Ce retour devrait d'ailleurs être l’un des seuls mouvements enregistrés par le club madrilène lors du prochain mercato.

Recruté en 2015 par le Real Madrid, Martin Odegaard était présenté comme la prochaine attraction du football mondial. Mais le joueur norvégien n’a pas réussi à confirmer les attentes placées en lui. Barré par la concurrence au Real Madrid et cantonné à l’équipe réserve, le milieu de terrain a dû quitter la Casa Blanca pour pouvoir progresser. Après avoir enchaîné les prêts aux Pays-Bas, Martin Odegaard a fait son retour en Espagne en 2019 où il a posé ses valises à la Real Sociedad. Auteur de 4 buts et 5 passes décisives cette saison, le joueur de 21 ans a réalisé des performances encourageantes.

Odegaard au Real Madrid la saison prochaine