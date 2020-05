Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une arrivée au Real Madrid ? La réponse de Zambo Anguissa

Publié le 24 mai 2020 à 16h00 par D.M.

Prêté cette saison par Fulham à Villarreal, Frank Zambo Anguissa susciterait l’intérêt du Real Madrid selon plusieurs médias espagnols. L’ancien joueur de l’OM est revenu sur ces rumeurs.

Le Real Madrid cherche à renforcer son entrejeu pour la saison prochaine. Plusieurs joueurs seraient dans le viseur de la Casa Blanca à l’instar d’Eduardo Camavinga (Stade Rennais), de Paul Pogba (Manchester United) ou encore de Donny Van de Beek (Ajax). Mais un nom plus surprenant est apparu lors du dernier mercato hivernal. En décembre dernier, OK Diario et El Desmarque annonçaient que Frank Zambo Anguissa aurait tapé dans l’œil de Zinedine Zidane et que le Real Madrid pourrait le recruter afin qu’il serve de doublure à Casemiro. Prêté cette saison par Fulham à Villarreal, Zambo Anguissa est revenu sur ces rumeurs.

« On fera les comptes à la fin de la saison »