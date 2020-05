Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane va vite devoir agir à Erling Braut Haaland !

Publié le 24 mai 2020 à 14h30 par La rédaction

Alors que le plan était initialement de faire signer Erling Haaland en 2021, Zidane pourrait être contraint d’agir plus rapidement, en raison de l’intérêt prononcé d’un nouveau club européen dans ce dossier…

Avec 13 buts en 13 rencontres sous le maillot du Borussia Dortmund depuis son arrivée en janvier dernier, Erling Braut Haaland a prouvé à l’Europe toute entière l’étendue de son talent. Chirurgical, précis, puissant et froid devant le but, Haaland a toutes les qualités pour devenir l’attaquant parfait du football moderne, alliant finesse et puissance. Son rendement offensif, impressionnant même avant son arrivée en provenance du RB Salzbourg en janvier dernier, a su taper dans l’œil de nombreux clubs européens, à commencer par le Real Madrid de Zinedine Zidane, qui semble avoir décidé de ne pas lâcher le buteur international norvégien de 20 ans. Cependant, Zizou pourrait être contraint d’agir plus vite, en raison de l’intérêt d’un de ses anciens clubs…

La Juventus, le facteur X

Ainsi, comme révélé par Mundo Deportivo , le Real Madrid pourrait être obligé d’accélérer dans ce dossier. Au départ, le plan des Merengue était d’attendre 2021 pour faire signer Erling Braut Haaland, ce dernier ayant une clause libératoire activée au 1er janvier prochain d’un montant de 75 millions d’euros. Cependant, l’intérêt soudain de la Juventus aurait totalement relancé ce dossier, et une « guerre » se profile entre les deux géants européens pour s’adjuger les services du buteur norvégien du BVB. La Juve, qui voit en lui le parfait successeur à Cristiano Ronaldo (dont le contrat se termine en 2022), aurait exactement le même plan en tête. Une bataille pourrait donc s’orchestrer autour d’Haaland, puisque le Real Madrid pourrait tenter de le faire signer dès cet été, afin de ne pas le laisser filer…

100M€ minimum ?