Foot - Mercato

Mercato : Après Haaland, qui sont les autres joyaux de Salzbourg ?

Publié le 23 mai 2020 à 15h30 par La rédaction

Recruté 20 millions d’euros cet hiver par le Borussia Dortmund, le crack du Red Bull Salzbourg Erling Braut Haaland faisait partie d’un effectif fourni en joyaux à polir. Focus sur l’un des effectifs les plus prometteurs de sa génération.

Cet hiver, le Red Bull Salzbourg a connu deux départs très importants dans son effectif. Le premier, c’était bien évidemment celui de Erling Braut Haaland, la pépite norvégienne de l’effectif autrichien, parti pour le Borussia Dortmund contre un chèque de 20 millions d’euros. La suite, on la connaît : Haaland écrase toute concurrence offensive à Dortmund, empile les buts en Bundesliga et Ligue des Champions et se retrouve propulsé au rang de crack international, courtisé par de nombreux clubs pour un transfert seulement 6 mois après son arrivée dans un top club allemand. Le deuxième départ fut celui de Takumi Minamino, recruté par Jürgen Klopp à Liverpool contre 8,5 millions d’euros, acheté en super sub du trio d’attaque prolifique des Reds . Pourtant, de nombreux cracks restent bien cachés dans l’effectif de l’équipe de la firme aux deux taureaux rouges…

Karim Adeyemi, 17 ans et toutes ses dents

Le premier a été envoyé faire ses armes du côté de la D2 autrichienne en début de saison, avant de revenir au mercato hivernal 2020. Karim Adeyemi, 17 ans, est un jeune allemand d’origine nigériane, évoluant en attaque. Rapide, gaucher, très technique, il possède des qualités qui pourraient plaire à beaucoup de cadors européens. Le FC Barcelone est en effet très intéressé à l’idée d’acheter le jeune buteur allemand, et le jeune attaquant est une des priorités de Patrick Kluivert. International U17 avec l’Allemagne, il a marqué 9 buts et délivré 9 passes décisives en 14 rencontres de D2 autrichienne avec le FC Liefering. Une petite pépite à surveiller.

Dominik Szoboszlai, milieu offensif polyvalent

A seulement 19 ans, Dominik Szoboszlai est considéré comme l’un des futurs cracks du football mondial. Futur Ballon d’Or ? Peut-être bien. Milieu offensif très technique et assez rapide, il peut évoluer en numéro 10, ou sur les ailes. Avec 4 buts et 7 passes décisives en 29 rencontres cette saison en Bundesliga autrichienne, Szoboszlai présente un bilan très intéressant, mais surtout des qualités dans le jeu qui sont indéniables. Intelligent dans ses déplacements, ses passes ou encore son positionnement, il a tout pour attirer les plus grands… Et c’est déjà le cas, puisque le Bayern Munich est déjà sur les rangs. Reste à savoir si Leipzig va tenter de le faire venir avant qu’il leur file entre les doigts comme Haaland…

Daka / Koita / Mwepu, le trio flamboyant

En décembre dernier, le Red Bull Salzbourg décidait de prolonger trois de ses cracks : Patson Daka, Sekou Koita et Enock Mwepu. Âgés respectivement de 21, 20 et 21 ans, les trois joueurs de Salzbourg ont vu leur contrat être prolongés jusqu’en 2024. Une aubaine pour le club, tant ces joueurs sont prometteurs. Avec cette prolongation, le club frappe un grand coup et affirme son envie de garder ses cracks. Les deux attaquants, qui présentent un profil similaire, auraient pu plaire à plus d’un club, grâce à leur vitesse, leur sang-froid devant le but et leur intelligence de jeu. De son côté, Mwepu est plein de promesses, assez technique et rapide pour être un box-to-box de qualité. Même si ces derniers ont prolongé, il faudra bien surveiller le mercato, car le club qui réussira à les attirer sera à observer…