Mercato - Real Madrid : La mise au point de Kai Havertz sur son avenir !

Publié le 24 mai 2020 à 14h00 par La rédaction

Alors que Zinedine Zidane piste l’international allemand, Kai Havertz, ce dernier a tenu à mettre au clair son avenir. Et pour l’instant, le jeune prodige du Bayer Leverkusen ne semble pas se préoccuper du mercato…

Zinedine Zidane est désormais prévenu. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com , le Real Madrid est prêt à tout pour recruter le joyau du Bayer Leverkusen, Kai Havertz. De nouveau auteur d’un excellent match contre le Borussia Mönchengladbach ce samedi, contre qui il a inscrit un nouveau doublé après celui marqué contre le Werder Brême le week-end précédent, l’international allemand a tous les projecteurs braqués sur lui depuis la reprise de la Bundesliga. Et il semble se concentrer uniquement sur le championnat pour l’instant…

« On verra ce qui se passe après »