Mercato - OM : Luis Campos sort du silence pour son avenir !

Publié le 22 mai 2020 à 17h15 par Th.B.

Annoncé sur le départ du LOSC et du côté de l’OM ou de l’AS Monaco notamment, Luis Campos a tenu à mettre les choses au clair pour son avenir.

De quoi sera fait l’avenir de Luis Campos ? Ces derniers temps, alors que la situation au LOSC semble très instable que ce soit au niveau du staff technique et de la direction, le conseiller du président Gérard Lopez semble être bien parti pour se lancer un nouveau challenge cet été. D’ailleurs, la tendance serait à une résiliation de son contrat pour qu’il puisse connaître une tout autre expérience. À la recherche d’une nouvelle figure forte dans le secteur du recrutement suite au départ d’un commun accord du désormais ex-directeur sportif Andoni Zubizarreta, l’OM penserait à Campos. Le club phocéen ne serait cependant pas seul à en pincer pour le dénicheur de talents hors pair.

« Je n'ai aucun contact avec un autre club »