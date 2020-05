Foot - Mercato - OM

Mercato : Vente, OM... Après Al-Walid ben Talal, McCourt aurait refusé une autre offre !

Publié le 22 mai 2020 à 15h30 par Arthur Montagne

Au cœur de toutes les discussions et les fantasmes depuis quelques semaines, la vente de l'OM n'en finit plus d'être commentée. Et pour cause, en plus de l'intérêt d'Al-Walid ben Talal, un autre investisseur aurait transmis une offre à Frank McCourt. Mais ce dernier campe sur ses positions.

Et c'est reparti pour un tour. Les rumeurs autour de la vente de l'Olympique de Marseille s'étaient estompées ces derniers jours compte tenu de la crise qui règne suite au départ d'Andoni Zubizarreta. Tous les regards sont effectivement tournés vers André Villas-Boas dont l'avenir semble toujours aussi incertain depuis le départ du Basque. Toutefois, l'accalmie aura été de courte durée. En effet, alors que le milliardaire saoudien Al-Walid ben Talal est l'homme qui suscite tous les fantasmes des supporters de l'OM depuis l'informations révélée par TMW, un autre investisseur aurait tenté sa chance. En vain.

Frank McCourt aurait refusé une offre de Nasib Piriyev...

Très actif sur le dossier de la vente de l'OM, Thibaud Vézérian, journaliste du groupe Canal , révélait il y a quelques jours qu'Al-Walid ben Talal avait transmis une offre à Frank McCourt pour racheter le club phocéen. Une proposition trop éloignée des souhaits du Bostonien. Toutefois, à l'occasion d'un live sur sa chaîne Youtube , le journaliste a révélé l'existence d'une autre offre venue d’Azerbaïdjan, et plus particulièrement de l’homme d’affaires azéri Nasib Piriyev : « Une personne qui vie du pétrole au Kazakhstan, il aurait monté une banque d’affaire à Londres. Il veut aller dans le foot et il étudie la possibilité de racheter l’OM. Ils ont fait une offre via des avocats londoniens et ils ont eu un retour négatif des avocats de Frank McCourt… Il aurait jeté l’éponge . » Cela tendrait donc à prouver deux choses. La première que l'OM suscite toujours l'intérêt de nombreux investisseurs, mais également que l'actuel propriétaire du club phocéen est très gourmand.

... démentie dans la foulée

Toutefois, cette rumeur a très rapidement été démentie par Sacha Tavolieri. « C’est faux pour l’info Nasib Piriyev », assène tout d'abord le journaliste RMC Sport sur Twitter avant d'étayer un peu plus son propos. « Attention, je ne démens pas le rachat ni la volonté de certains investisseurs d'acquérir l'OM. Je déments le fait qu'un banquier azéri ait transmis une offre en début de semaine (...) Si j'écris que c'est faux, c'est que j'ai obtenu un démenti sur une offre début de semaine de Piryev », ajoute-t-il. Difficile donc de démêler le vrai du faux concernant Nasib Piriyev, nouvel acteur de la vente de l'OM. C'est d'ailleurs globalement le cas depuis le début de ce feuilleton qui ne cesse de s'amplifier. Mais une chose est sûre, on n'a pas fini d'entendre parler de ce dossier, bien que du côté de Marseille on s'évertue à dénoncer les « fake news »...