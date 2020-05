Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ces nouvelles révélations sur l'avenir du projet McCourt !

Publié le 24 mai 2020 à 16h30 par Bernard Colas

Si l'avenir d'André Villas-Boas est encore incertain, on en sait un peu plus sur l'organigramme de l'OM pour la saison prochaine. En effet, Jacques-Henri Eyraud souhaiterait nommer un directeur général en charge du football, et un autre chargé de piloter les intérêts financiers et hors football du club.

Ça va bouger à l'OM cet été. En attendant de savoir si André Villas-Boas restera à la tête de l'équipe et si Frank McCourt laissera sa place dans les prochains mois, c'est l'identité du prochain directeur sportif qui est actuellement au cœur de toutes les interrogations. Il y a quelques jours, le club phocéen a en effet annoncé le départ d'Andoni Zubizarreta, et Jacques-Henri Eyraud avait expliqué dans la foulée les raisons de ce choix. « À l'automne dernier, j'avais prévenu Andoni que je recruterais un directeur général chargé du football. On en a reparlé plusieurs fois. Cette personne va arriver pour la nouvelle saison, avec des fonctions élargies, y compris sur l'aspect économique. En parlant avec lui, on a décidé d'un commun accord que nos chemins s'éloigneraient », avait confié le président de l'OM, tout en mettant en avant son envie de « muscler l'organisation ». Et le grand chantier a commencé.

L'OM à la recherche d'un Directeur Général « Business » pour oublier Zubizarreta

Ce dimanche, RMC a apporté quelques précisions sur la nouvelle organisation qui allait se mettre en place bientôt du côté de l'Olympique de Marseille. Ainsi, deux hommes forts devraient prochainement débarquer pour piloter les affaires du club phocéen et permettre à Jacques-Henri Eyraud de se focaliser sur d'autres activités annexes, notamment au Conseil d'administration de la LFP et de l'ECA. L'OM est tout d'abord à la recherche d'un Directeur Général en charge du football, ou «Head of Football» qui devrait plus simplement prendre la relève d'Andoni Zubizarreta à la tête du secteur sportif. Dans une tribune publiée sur Linkedin , Jacques-Henri Eyraud explique notamment rechercher un homme capable de gérer la formation, le trading de joueurs ou encore la négociation de contrat, tout en permettant à l'entraîneur en place de se consacrer au terrain. André Villas-Boas, habitué à souffler quelques noms à sa direction en temps de mercato, est donc prévenu et sera attentif à la nomination de ce Directeur Général du football. D'ailleurs, RMC précise qu'AVB devrait être consulté pour ce choix.

Laurent Colette ne sera pas le Directeur Général « Business »