Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud, McCourt... Boudjellal annonce la couleur pour une arrivée à l'OM !

Publié le 24 mai 2020 à 11h30 par J.-G.D.

En réponse à la question d'une possible arrivée à la présidence de l'OM, en lieu et place de Jacques-Henri Eyraud, Mourad Boudjellal, ancien patron du RCT, tient à mettre les choses au clair.

Entre l'énorme déficit (90M€), le départ d’Andoni Zubizarreta, en passant par l’avenir plus qu’incertain d’André Villas-Boas, Jacques-Henri Eyraud doit se ronger les ongles. Le président de l’OM fait face à de nombreuses critiques concernant le futur du technicien portugais, lui qui était venu à Marseille en mai 2019 afin de collaborer avec l’ancien directeur sportif olympien. Des tensions existeraient donc entre Eyraud et Villas-Boas, plus précisément sur la politique de recrutement. Contraint de faire des économies, à cause de la menace du fair-play financier et de la crise du Covid-19, l’OM penserait à se séparer de plusieurs joueurs, à l’image de Florian Thauvin, dans les petits papiers de l’OGC Nice et des deux formations de Milan selon le10sport.com. Une politique clairement pas appréciée par Villas-Boas, qui pourrait ainsi le rapprocher d'un départ. Mais Eyraud devra également se méfier pour son avenir.

Eyraud menacé pour son poste ?

Comme le révélait récemment Guilhem Ricavy, directeur des rédactions de La Provence , Frank McCourt s’intéresserait de près à la situation de l’OM, notamment sur le cas de Jacques-Henri Eyraud. L’actionnaire principal de l’OM étudierait une piste selon le journaliste : se séparer de son président. Eyraud pourrait donc prendre la porte d’ici quelques semaines. Une menace intégrée par le principal concerné, lui qui pense déjà à l’après-OM selon le10sport.com, ayant en tête... le Ministère des Sports. Et si Mourad Boudjellal, ancien patron du Rugby Club Toulonnais, désireux d’entrer dans le football, devenait le nouvel homme fort de l’OM ? La réponse de l’intéressé ne laisse pas de place au doute.

« L’Olympique de Marseille, c’est de la science-fiction ! »