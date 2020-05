Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : André Villas-Boas est conforté dans sa position !

Publié le 23 mai 2020 à 20h45 par Th.B.

Ancien entraîneur du PSG et plus récemment du Toulouse FC, Antoine Kombouaré a totalement validé les demandes d’André Villas-Boas en comparant d’ailleurs l’effectif de l’OM à ceux de l’OL, du LOSC et du Stade Rennais.

Avant que l’OM annonce officiellement le départ d’Andoni Zubizarreta de son poste de directeur sportif le 14 mai, André Villas-Boas s’est entretenu à deux reprises avec Jacques-Henri Eyraud. Les demandes de l’entraîneur de l’OM auraient été claires : savoir quelles seront les moyens du club phocéen cet été, le technicien portugais souhaitant renforcer l’effectif marseillais afin de ne pas faire de la figuration la saison prochaine en Ligue des champions. Et selon Antoine Kombouaré, Villas-Boas est tout à fait dans son droit.

« Villas-Boas doit se demander ce qu’il fait là… »