Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo y voit plus clair dans ce dossier prioritaire…

Publié le 23 mai 2020 à 20h30 par Thomas Bourseau

Le renforcement du poste de latéral gauche est l’une des grosses priorités de Leonardo pour le mercato estival puisque Layvin Kurzawa quittera le club de la capitale. Cependant, le directeur sportif du PSG ne dispose pas d’une grande marge de manoeuvre dans ce dossier.

En fin de contrat cet été, Layvin Kurzawa va laisser un vide dans le groupe du PSG. En effet, seul Juan Bernat sera un latéral gauche de prédilection dans le vestiaire parisien. Et à moins qu’un jeune du centre de formation n’intègre le groupe professionnel pour pallier ce problème, le PSG se retrouvera à court d’options la saison prochaine en l’état actuel des choses. Souhaitant voir tous les postes être doublés, Leonardo n’aurait nullement l’intention de laisser la situation telle qu’elle est. Certes, le directeur sportif du PSG ne compte pas sur Kurzawa et n’a transmis aucune offre à son entourage pour le prolonger, d'après nos informations. Cependant, Leonardo a activé d’autres pistes. Theo Hernandez, en pleine forme au Milan AC cette saison, est l’une d’elles, bien que cette option est épineuse, le club rossoneri étant très gourmand concernant l’indemnité du transfert et que le principal intéressé ne souhaite pas quitter le Milan pour le PSG, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité. Quelles possibilités pour Leonardo à ce poste ?

Tagliafico est une possibilité, mais la concurrence fait rage…

« Le PSG ? C’est peut-être l’une des hypothèses, mais je n’en sais rien. Je dois rester calme. Ça a toujours été mon objectif, même avant d’arriver en Europe. Je veux jouer dans les meilleurs championnats, dans les plus grands clubs. L’Ajax est un grand club, mais l’Eredivisie n’est pas l’un des meilleurs championnats ». Voici le témoignage que faisait passer Nicolás Tagliafico ces derniers temps. Le latéral gauche de l’Ajax Amsterdam dispose d’un gentleman agreement avec le pensionnaire d’Eredivisie selon lequel il pourra plier bagage cet été en cas d’offre égale ou supérieure à 25M€. Un montant plutôt abordable pour le PSG, qui devra cependant se frotter à la concurrence dans cette opération. En effet, d’après AS , Chelsea, l’Atletico Madrid ou encore le FC Barcelone en pinceraient pour l’Argentin. L’indemnité du transfert devrait alors considérablement grimper au vu des multiples intérêts suscités par Tagliafico. Acculé, Leonardo pourrait se tourner vers un autre dossier dans lequel ses chances de réussite sembleraient plus importantes. Lequel ? Celui d’Alex Telles.

L’assurance Alex Telles ?