Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel s’intéresse à un ancien attaquant de Ligue 2 !

Publié le 24 mai 2020 à 14h40 par J.-G.D.

Peter Zeidler, ex-entraîneur de Sochaux et désormais sur le banc de Saint-Gall (Suisse), dévoile l’intérêt de l’ASSE pour Ermedin Demirovic.