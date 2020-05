Foot - Mercato - OL

EXCLU - Mercato : Rennes et l’OL discutent pour Wylan Cyprien (Nice)

Publié le 24 mai 2020 à 12h15 par Alexis Bernard

A un an de la fin de son contrat, Wylian Cyprien est une proie courtisée pour le prochain mercato estival. Et en Ligue 1, deux clubs pensent à lui.

Auteur d’une excellente saison avec l’OGC Nice (7 buts et 3 passes décisives), Wylan Cyprien est enfin revenu sur le devant de la scène. Un come-back qui a fait beaucoup de bien aux Aiglons mais également au joueur, gravement blessé en 2017 (rupture des ligaments croisés). Des performances suivies par bon nombre de clubs, à l’étranger mais aussi en France. Et deux clubs de Ligue 1 sont notamment très intéressés par son profil.

Nice attend des offres

Selon nos informations, Rennes et l’Olympique Lyonnais sont très intéressés par Wylan Cyprien. Les deux clubs entretiennent des discussions avec l’entourage du joueur et pourraient préparer une offensive cet été. Pour l’OL, il s’agit d’un dossier de longue date, le joueur étant déjà suivi lorsqu’il évoluait au RC Lens. Côté rennais, l’intention de faire un très joli coup cet été est réel avec une short-list qui fait vraiment envie : Denis Bouanga (ASSE), Boulaye Dia (Reims) et, donc, Wylan Cyprien (OGC Nice). Le milieu de terrain de 25 ans, qui ne dispose plus que d’un an de contrat, fait partie des candidats au départ du côté de Nice. Les dirigeants niçois s’attendent par ailleurs à des offres et espèrent pouvoir en récupérer un bon prix, malgré sa situation contractuelle.