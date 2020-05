Foot - Mercato - Liverpool

Mercato - Liverpool : Klopp à fond sur Adama Traoré !

Publié le 24 mai 2020 à 11h25 par La rédaction mis à jour le 24 mai 2020 à 11h27

Après une super saison du côté de Wolverhampton, l’ailier espagnol Adama Traoré aurait déjà de nombreux prétendants européens pour la saison prochaine. A commencer par le Liverpool de Jürgen Klopp…