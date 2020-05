Foot Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une avancée de taille dans le dossier Pogba ? La réponse !

Publié le 24 mai 2020 à 8h30 par H.G.

Dans le viseur du Real Madrid, Paul Pogba se rapproche petit à petit d’un retour à la Juventus puisque Mino Raiola a débuté des discussions avec les Bianconeri dans cette optique. Pour autant, rien ne serait encore conclu dans ce dossier.

Alors qu’il souhaitait rejoindre le Real Madrid l’été dernier, où Zinedine Zidane rêve de sa venue, Paul Pogba est finalement resté à Manchester United cette saison. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cet exercice 2019/2020 sera à oublier pour le milieu français de 27 ans. Blessé pendant une grande partie de la saison, le Champion du Monde 2018 n’a pas répondu aux attentes et aurait toujours l’intention de partir pour se relancer. Paul Pogba ne manquerait pas de prétendants dans cette optique, puisque Zinedine Zidane souhaiterait toujours l’avoir sous ses ordres au Real Madrid tandis que la Juventus aimerait le faire revenir. Les Piémontais ont même une longueur d’avance puisque, comme le10sport.com vous l’a révélé le 21 mai, Mino Raiola a débuté des discussions avec les champions de Serie A en titre dans l’optique d’un éventuel retour de Paul Pogba cet été. Pour l’heure, il n’y a pas encore d’accord entre les deux parties, bien que le natif de Lagny-sur-Marne soit intéressé par la perspective d’un retour au sein du club où il a évolué entre 2012 et 2016.

Le dossier Pogba serait toujours au point mort pour la Juventus !