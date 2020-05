Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça abat sa dernière carte pour Pjanic !

Publié le 24 mai 2020 à 7h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone et la Juventus auraient trouvé un accord pour un deal impliquant l’arrivée de Miralem Pjanic en Catalogne et celle d’Arthur Melo dans le Piémont, les Blaugrana feraient leur possible pour concrétiser cette opération avec les Bianconeri.

Conscients des lacunes affichées par leur effectif tout au long de la saison, les dirigeants du FC Barcelone auraient pris la décision de se lancer dans une profonde refonte de l’équipe entrainée par Quique Setién. Afin de donner un coup de fraicheur à leur secteur offensif, les Blaugrana auraient notamment jeté leur dévolu sur Lautaro Martinez. Mais en dépit de la dépense colossale qui se profile pour arracher l’Argentin de 22 ans à l’Inter, les Catalans n’oublieraient pas d’autres chantiers, et parmi ceux-ci celui du milieu de terrain. Le Barça aimerait ainsi vendre Arturo Vidal et Ivan Rakitic à un de la fin de leur contrat, tout en accueillant Miralem Pjanic qui, malgré ses 30 ans, pourrait apporter son intelligence de jeu dans l’entrejeu catalan. En ce sens, le FC Barcelone aurait d’ores et déjà trouvé un accord avec l’international bosnien également courtisé par le PSG, tandis qu’il se serait déjà entendu avec la Juventus sur la base d’un échange entre le natif de Tuzla et Arthur Melo. Problème : le milieu brésilien arrivé à l’été 2018 n’aurait pas l’intention de quitter le Camp Nou cet été… pour l’instant.

Le Barça va faire son possible pour convaincre Arthur d’aller à la Juventus !