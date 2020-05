Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme désaccord entre Leonardo et Tuchel pour ce dossier chaud ?

Publié le 24 mai 2020 à 10h45 par T.M.

Pour remplacer Layvin Kurzawa, Leonardo s’active actuellement pour faire venir Alex Telles. Un profil qui ne semble toutefois pas faire l’unanimité auprès de Thomas Tuchel.

Du côté du PSG, Layvin Kurzawa fait partie de ces joueurs en fin de contrat. Et alors que certains pourraient finalement être prolongés, cela ne devrait pas être le cas de l’international français. D’ici quelques semaines, le latéral gauche parisien se retrouvera alors libre et Leonardo se serait d’ores et déjà mis en quête de son successeur afin de venir épauler Juan Bernat. Et un dossier a pris de l’ampleur ces derniers jours : Alex Telles. Actuellement au Porto, le Brésilien se rapprocherait du PSG. Comme Le 10 Sport vous l’a révélé, le club de la capitale a d’ailleurs ouvert les discussions avec le clan Telles et le club portugais. Toutefois, cela serait encore loin d’être gagné…

Leonardo a d’autres idées !

Alex Telles sera-t-il un joueur du PSG la saison prochaine ? L’offensive de Leonardo pourrait toutefois se heurter aux désirs de Thomas Tuchel. En effet, l’entraîneur parisien et le directeur sportif ne seraient pas sur la même longueur d’onde concernant la succession de Layvin Kurzawa. Comme l’explique Footmercato ce dimanche, Tuchel aurait fait part à Leonardo son envie de faire venir un défenseur gauche à vocation défensive. Une caractéristique qui n’est pas vraiment celle de Telles, pour qui aucune offre n'aurait pour le moment été transmise. A voir maintenant qui aura raison entre les deux hommes forts du PSG.