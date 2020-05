Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo en danger pour la succession de Kurzawa ?

Publié le 23 mai 2020 à 22h15 par La rédaction

Spectaculaire lors de la dernière édition de la Ligue des Champions avec l’Ajax Amsterdam, Nicolás Tagliafico pourrait rejoindre le PSG l’été prochain dans le but de remplacer Layvin Kurzawa. De nombreux clubs se seraient positionnés sur ce dossier estimé à 25M€ !

« Le PSG ? C’est peut-être l’une des hypothèses, mais je n’en sais rien. Je dois rester calme. Ça a toujours été mon objectif, même avant d’arriver en Europe. Je veux jouer dans les meilleurs championnats, dans les plus grands clubs. L’Ajax est un grand club, mais l’Eredivisie n’est pas l’un des meilleurs championnats. » a lancé Nicolás Tagliafico il y a quelques jours. Dans le viseur du PSG dans le but de pallier le futur départ de Layvin Kurzawa, le latéral argentin pourrait toutefois prendre la direction d’un autre championnat européen. Plusieurs clubs auraient d’ores et déjà toqué à la porte de l’Ajax Amsterdam qui a fixé le prix de cet éventuel transfert !

Tagliafico fixé à 25M€ !