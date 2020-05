Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va revenir à la charge pour Ousmane Dembélé !

Publié le 24 mai 2020 à 11h45 par D.M.

Le PSG resterait attentif à la situation d’Ousmane Dembélé. Du côté du FC Barcelone, on pense que cet intérêt pourrait faciliter la reprise des discussions concernant Neymar.

En août 2017, Neymar quittait le FC Barcelone pour rejoindre le PSG. Pour le remplacer, le club blaugarana avait jeté son dévolu sur Ousmane Dembélé qui sortait d’un passage réussi au Borussia Dortmund. Près de trois ans après son arrivée, le Français n’a pas réussi à combler le départ du Brésilien. Handicapé par de nombreuses blessures, Ousmane Dembélé ne parvient pas à enchaîner les matchs et pourrait être placé sur la liste des transferts lors du prochain mercato. Comme le 10 vous l’a annoncé en exclusivité le 15 mai dernier, le nom de l’ailier figure sur les tablettes du PSG, mais le joueur n’a pas l’intention de quitter le FC Barcelone.

Le PSG toujours sur Ousmane Dembélé