Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un obstacle de taille pour cet échange XXL ?

Publié le 24 mai 2020 à 11h00 par La rédaction

Le FC Barcelone pourrait accueillir au sein de son effectif Joao Cancelo à la place de Nelson Semedo. Néanmoins, le salaire du défenseur de Manchester City représenterait un obstacle majeur.

Nelson Semedo aurait fait son choix. Courtisé par le PSG, l’Inter ou encore la Juventus, le latéral portugais pourrait finalement prendre la direction de l’Angleterre lors du prochain mercato. Selon des informations de Mundo Deportivo , Nelson Semedo voudrait rejoindre Manchester City où il devrait retrouver un ancien du FC Barcelone : Pep Guardiola. Cela tombe bien puisque la presse étrangère évoque depuis plusieurs semaines un échange avec Joao Cancelo qui pourrait, lui, prendre la direction de la Catalogne.

Le salaire de Cancelo pourrait bloquer l'échange