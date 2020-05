Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Nouvelle annonce de taille pour l'avenir de cette star de Zidane !

Publié le 25 mai 2020 à 10h30 par B.C.

À l'annonce de sa prolongation en mai 2019, Toni Kroos avait affiché le souhait de finir sa carrière au Real Madrid, et l'international allemand n'aurait pas changé d'avis depuis.

En mai 2019, Toni Kroos décidait de prolonger avec le Real Madrid jusqu'en 2023 et avait annoncé qu'il comptait bien honorer ce contrat : « J’aurai 33 ans quand mon contrat arrivera à terme, lorsqu’à 29 ans on renouvelle pour 4 ans, c’est que mon idée est de terminer pratiquement ici ». Une année plus tard, Toni Kroos reste toujours aussi important dans l'effectif de Zinedine Zidane, mais cela n'empêche pas l'entraîneur merengue de s'intéresser à plusieurs milieux de terrain afin de préparer le futur. Malgré tout, Toni Kroos n'aurait absolument pas l'intention de plier bagage à l'avenir.

«Toni Kroos va rester là-bas, aller en Chine ou aux États-Unis ne l'intéresse pas »