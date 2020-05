Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Icardi, Cavani... Leonardo a tranché !

Publié le 25 mai 2020 à 3h45 par A.M.

Entre une option d'achat à lever pour Mauro Icardi et un contrat à prolonger pour Edinson Cavani, Leonardo semble d'ores et déjà avoir tranché.

Cet été, l'un des priorités de Leonardo sera de trancher concernant le poste d'avant-centre. Et pour cause, si le PSG possède actuellement deux buteurs de renommée internationale au sein de son effectif, ils n'appartiendront plus au club de la capitale dans quelques jours. En effet, l'option d'achat de Mauro Icardi, estimée à 70M€, expire le 31 mai tandis que le contrat d'Edinson Cavani prend fin le 30 juin. Et compte tenu de la crise actuelle, il semble impossible que le PSG conserve les deux Sud-Américains. Mais Leonardo semble avoir fait son choix.

Conserver Icardi plutôt que Cavani ?