Mercato - Real Madrid : Un ancien de l’OM répond à l’intérêt de Zidane !

Publié le 25 mai 2020 à 3h30 par A.M.

Auteur d'une bonne saison à Villarreal, André-Frank Zambo Anguissa (24 ans) serait dans le viseur du Real Madrid. Mais il refuse d'écouter les rumeurs.

Auteur d'un passage remarqué à l'Olympique de Marseille, André-Frank Zambo Anguissa avait également permis au club phocéen de réaliser une belle vente puisque durant l'été 2018 lors duquel il avait rejoint Fulham pour 30M€. Mais alors qu'il a eu du mal à s'imposer au sein de l'entrejeu des Cottagers , le Camerounais a été prêté à Villarreal l'été dernier où il semble bien plus s'épanouir puisqu'il est devenu l'un des éléments incontournables du sous-marin jaune. Au point de susciter l'intérêt du Real Madrid d'après la presse espagnole. Toutefois, il ne semble pas vraiment concerné par ces rumeurs.

Zambo-Anguissa ne veut pas entendre parler du mercato