Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Marquinhos, Kimpembe... La stratégie de Leonardo prend forme pour Thiago Silva !

Publié le 25 mai 2020 à 3h15 par A.M.

Alors que le contrat de Thiago Silva prend fin le 30 juin, Leonardo a lancé les discussions pour conserver le Brésilien. Une situation qui pourrait permettre au duo Kimpembe-Marquinhos d'éclore.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, la crise du Covid-19 a changé la donne pour Thiago Silva dont le contrat prend fin le 30 juin. En effet, alors qu'un départ libre du défenseur brésilien était envisagé, Leonardo pourrait décider de prolonge le bail du capitaine du PSG plutôt que débourser une indemnité de transferts pour recruter un nouveau joueur. Une économie qui permettrait au club de la capitale de se concentrer sur le recrutement à des postes prioritaires comme les latéraux ou le milieu de terrain. Mais comme l'explique Julien Maynard, conserver Thiago Silva offre un autre avantage : mettre en place petit à petit la charnière Marquinhos-Kimpembe.

«Si un nouveau défenseur est recruté l’éclosion d’un Kimpembe sera freinée»