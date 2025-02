OM - Greenwood : Un mensonge lâché en direct ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Mason Greenwood est-il vraiment une persona non grata du côté de l’Angleterre ? Etant donné l’affaire dont il a fait l’objet, l’ancien joueur de Manchester United a quelque peu été invité à quitter le Royaume. Julien Laurens expliquait alors que de l’autre côté de la Manche, on ne veut tout simplement plus parler de Greenwood. Mais voilà que ces derniers jours, ce n’est pas forcément ce qu’on a vu avec la presse anglaise.

Si Mason Greenwood fait un carton à l’OM, en Angleterre, on ne voudrait plus en entendre parler après les accusations de violences conjugales. C’est ce qu’avait révélé Julien Laurens au micro de RMC, expliquant : « Est-ce qu’on parle de Greenwood en Angleterre ? On en parle pas, il n’existe plus. Les gens se plaignent, écrivent la BBC pour dire que l’on ne devrait pas parler de lui. En Angleterre, il aurait pu aller nulle part, aucun club anglais ne l’aurait acheté ».

« Mason ne finira probablement pas par faire la fête »

Mais voilà que ce week-end, Mason Greenwood a bel et bien fait les gros titres de la presse anglaise. The Sun a notamment parlé de l’attaquant de l’OM et de sa nouvelle vie à Marseille. On a alors pu apprendre que l’Anglais avait décidé d’en finir avec son côté festif, étant désormais plus casanier. « À Marseille, il sort avec ses coéquipiers et ne fréquente personne d'autre. Il est plus âgé, plus mature, plus sophistiqué et semble plus protecteur de lui-même. S'ils sortent pour un repas d'équipe, Mason ne finira probablement pas par faire la fête », a expliqué une source à propos de Greenwood. Mais ce n’est pas tout…

« Il serait mille fois plus surveillé en Angleterre qu’en France »

Toujours via cette même source, on a également pu lire à propos de Mason Greenwood : « Mason devrait être l’attaquant star de Manchester United, mais la réalité semble être qu’il n’y aura pas de retour en arrière. Il a eu une sélection avec l’Angleterre et il ne devrait pas en rajouter. Il serait mille fois plus surveillé en Angleterre qu’en France. Par exemple, il entrait dans une station essence et quelqu’un l’a appelé « violeur » et l’a pris en vidéo. Ça n’arrive pas à Marseille où on l’arrête plus pour lui dire le grand joueur qu’il est. La presse ne lui pose pas de questions et il peut se concentrer sur le football ».

Il a aussi été expliqué sur Mason Greenwood : « Lorsqu'il est allé en Espagne, il ne jouait pas pour un grand club comme le Real Madrid et ce que Mason aimait, c'était de pouvoir faire des choses normales en famille, comme aller au restaurant ou faire des courses avec Harriet, sans être reconnu. (…) Sa carrière ne va pas être ce qu'il attendait, ce qui est difficile pour un joueur comme Mason, qui sait à quel point il est talentueux. Il doit maintenant évaluer ce qui est le plus important : doit-il jouer pour la meilleure équipe possible ou doit-il simplement jouer et avoir une vie familiale plus stable et structurée ? En France, il a de bonnes influences autour de lui. Manchester est une petite ville et on peut se demander si les gens qui l'ont entouré avaient son intérêt à cœur ».