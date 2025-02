OM - Greenwood : C’est terminé, la presse anglaise confirme !

La rédaction

Mason Greenwood, écarté par Manchester United après des polémiques, a trouvé refuge à l’OM cet été. Bien que des clubs britanniques aient montré de l’intérêt, la presse anglaise, notamment The Sun, confirme que le retour en Angleterre était impensable. De quoi confirmer ce que Julien Laurens avait pu expliquer au cours des derniers jours.

Alors que Mason Greenwood a été écarté par Manchester United après les accusations de violences conjugales, l'Anglais a pu rebondir cet été en signant à l’OM. Si certains clubs étaient en concurrence avec l’OM pour l’actuel deuxième meilleur buteur de Ligue 1, une source a avoué au tabloïd anglais The Sun que Greenwood n'avait aucune chance de revenir dans un club britannique après les polémiques.

« Il n’existe plus »

Cette information confirme les propos de Julien Laurens, spécialiste du foot anglais. Le journaliste avait déclaré que Mason Greenwood n'existait plus en Angleterre : « Sur la BBC, dans l’émission Euroleagues sur le football européen, étranger, on ne parle pas de Mason Greenwood. On peut parler de Marseille, De Zerbi, Rabiot… En Angleterre, il n’aurait pu aller nulle part, ce n’était pas possible qu’il aille dans un club anglais. »

« Il ne faut pas en parler »

Ce choix de ne plus parler de l’ancien Mancunien fait suite à de nombreuses plaintes et demandes des lecteurs anglais. Julien Laurens explique que : « Les gens se plaignent, écrivent à la BBC en disant : Pourquoi vous parlez de lui ? Il ne faut pas en parler. »