PSG : Le transfert à 15M€ totalement inespéré !

Arnaud De Kanel

N'entrant plus dans les plans de Luis Enrique, Nordi Mukiele rejoignait le Bayer Leverkusen sous la forme d'un prêt sans option d'achat. Le défenseur droit pourrait malgré tout prolonger l'aventure en Bundesliga à en croire les indiscrétions de la presse allemande. Une option de plus en plus étudiée par Simon Rolfes, le directeur sportif de Leverkusen, malgré des débuts compliqués à son arrivée.

Après quatre saisons passées sous le maillot du RB Leipzig, Nordi Mukiele a choisi, en juillet 2022, de tourner la page allemande pour retrouver la Ligue 1. Et pas dans n'importe quel club. Le défenseur polyvalent, formé à Laval, a été recruté par le PSG pour un montant avoisinant les 12M€. Deux ans plus tard, son transfert pourrait se négocier pour un montant supérieur.

Mukiele parti pour rester ?

Cette saison, Nordi Mukiele a été prêté au Bayer Leverkusen. Le défenseur droit a connu des débuts compliqués et il était alors inimaginable de voir le club allemand le conserver. Et pourtant, la donne a bien changé.

«Nordi s’est très bien développé»

« Il est encore trop tôt pour juger. Mais Nordi s’est très bien développé après un début difficile, il est totalement intégré à l’équipe et réalise de très bonnes performances », a déclaré Simon Rolfes, le directeur sportif de Leverkusen, pour Bild. La presse allemande parle d'un potentiel transfert à 15M€.