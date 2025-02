Alerte, l’OM est menacé ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré sa très bonne saison d'ensemble, l'OM peut d'ores et déjà se sentir menacé à l'approche du mercato estival si l'on en croit les propos de Christophe Dugarry. L'ancien attaquant tire la sonnette d'alarme pour l'OM qui pourrait, selon lui, perdre notamment ses meilleurs joueurs durant l'été et ensuite être ridicule en Ligue des Champions.

Solidement installé à la place de dauphin du PSG en championnat avec six points d'avance sur son premier poursuivant, l'OM se prend à avoir des rêves de titres et à venir titiller son rival parisien dans les hauteurs du classement. Pourtant, de son côté, Christophe Dugarry se montre surtout assez préoccupé pour l'avenir de l'OM et n'a pas hésité à tirer la sonnette d'alarme au micro de RMC Sport.

« Les complications vont arriver... »

« Les complications vont arriver pour Marseille. L’objectif majeur ne sera pas de concurrencer le PSG mais plutôt de conserver ses joueurs et de performer en Ligue des champions pour ne pas ridiculiser le club », estime Dugarry, qui s'inquiète déjà pour les mois à venir du côté de l'OM.

Dugarry dubitatif sur Gouiri et Bennacer

« J'espère qu'avec Bennacer et Gouiri, on va avoir un peu plus de jeu. Parce que si c'est pour nous faire le même jeu qu'on voit depuis le début de la saison, je suis désolé. À quoi ça sert de demander des joueurs techniques ? », poursuit Dugarry, qui s'interroge également sur les deux recrues algériennes du mercato hivernal de l'OM.