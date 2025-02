Mohamed Salah : La signature qui va régaler le PSG !

Pierrick Levallet

Après avoir mis la main sur Khvicha Kvaratskhelia cet hiver, le PSG entendrait se renforcer l’été prochain. Le club de la capitale penserait notamment à recruter Ibrahima Konaté, pour épauler voire succéder à Marquinhos. Le feuilleton Mohamed Salah pourrait d’ailleurs permettre aux Rouge-et-Bleu d’avancer sur le dossier de l’international français.

Cet hiver, le PSG s’est seulement contenté de l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia. Le club de la capitale a déboursé environ 70M€ pour recruter l’international géorgien. Les Rouge-et-Bleu entendraient désormais se renforcer l’été prochain. La direction parisienne commencerait d’ailleurs à scruter le marché des transferts à la recherche des joueurs parfaits pour Luis Enrique. Pour la charnière centrale, les champions de France auraient déjà coché un nom sur leur liste.

Le feuilleton Salah va aider le PSG pour Konaté ?

En effet, le PSG garderait un œil sur la situation d’Ibrahima Konaté. Né à Paris, l’international français ne serait pas contre rejoindre la Ligue 1. La formation parisienne envisagerait donc à le rapatrier. Et les leader du championnat de France pourraient compter sur l’aide d’un feuilleton du mercato. D’après les informations de TeamTALK, Liverpool serait plus focalisé sur la prolongation de Mohamed Salah, alors que le contrat d’Ibrahima Konaté expire en juin 2026. Le PSG pourrait donc profiter des négociations - qui seraient au point mort - entre la star de 32 ans et les Reds pour avancer ses pions sur le défenseur de 25 ans.

Liverpool doit aussi s'occuper des cas van Dijk et Alexander-Arnold

Liverpool aurait d’ailleurs d’autres dossiers prioritaires qu’Ibrahima Konaté. En plus de Mohamed Salah, les pensionnaires de la Premier League voudraient régler la situation de Virgil van Dijk et de Trent Alexander-Arnold. Le dossier du latéral droit anglais, annoncé dans le viseur du Real Madrid, semble toutefois moins bien embarqué que celui de la star néerlandaise. Le PSG pourrait ainsi avancer dans l’ombre sur le cas Ibrahima Konaté. À suivre...