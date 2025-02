Mercato - PSG : Accord annoncé, c'est terminé pour la succession de Donnarumma

Arnaud De Kanel

Passé par le centre de formation du PSG, Mike Maignan s’épanouit aujourd’hui sous les couleurs de l’AC Milan, où il s’est imposé comme un maillon essentiel de l’effectif. Et pourtant, il a été question de son avenir ces dernières semaines, alors que le club de la capitale l'avait placé sur sa short-list pour remplacer Gianluigi Donnarumma.

Le poste de gardien de but a toujours suscité des discussions animées au PSG. Ironie du sort, l’un des meilleurs à ce poste, aujourd’hui titulaire en équipe de France, est un pur produit du centre de formation parisien : Mike Maignan. Après avoir explosé sous les couleurs du LOSC, où il a grandement contribué au titre de champion de France en 2021, le portier tricolore s’est envolé pour l’AC Milan. En Italie, il a rapidement conquis les tifosi et s’est imposé comme un maillon essentiel des Rossoneri. Pourtant, ces derniers mois, tout n’a pas été un long fleuve tranquille pour lui. Entre blessures et résultats en dents de scie de son club, Maignan traverse une période plus contrastée. Et alors que le PSG songe à remplacer Gianluigi Donnarumma, son nom est revenu sur la table.

Le PSG voulait Maignan

Ce lundi, Fabrice Hawkins confirme l'intérêt du PSG. Le journaliste de RMC Sport indique que le club de la capitale avait fait de Mike Maignan sa cible numéro 1 l'été dernier. Le portier du Milan AC était également dans les papiers du PSG pour le prochain mercato estival en cas de départ de Gianluigi Donnarumma. Mais le dossier a pris une autre tournure.

Maignan va prolonger !

D'après les informations de Fabrice Hawkins, Mike Maignan aurait pris la décision de prolonger son contrat avec le Milan AC. Un accord de principe aurait été trouvé entre le club et le joueur pour un nouveau bail allant jusqu'en 2028. Le PSG devra donc changer de cible s'il souhaite remplacer Gianluigi Donnarumma.