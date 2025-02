Zinedine Zidane : La candidature complètement loufoque

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2026, Didier Deschamps arrêtera l’équipe de France et pour le remplacer, tous les regards se tournent vers Zinedine Zidane. L’ancien du Real Madrid apparait comme le candidat idéal pour les Bleus, il l’est en tout cas aux yeux de Jamel Debbouze. L’acteur et humoriste n’a d’ailleurs pas hésité à déposer une candidature loufoque pour épauler Zidane.

Qui sera le prochain sélectionneur de l’équipe de France ? Alors que Didier Deschamps ne partira qu’après la Coupe du monde 2026, la question se pose dès à présent. Si plusieurs noms sont évoqués, il y en a un qui s’est détaché naturellement : Zinedine Zidane. Libre depuis 2021, l’ancien entraîneur du Real Madrid rêve depuis un moment d’entraîner les Bleus. L’occasion va enfin se présenter pour Zidane.

« Je me propose pour couper les oranges, tondre la pelouse, repasser les maillots »

Zinedine Zidane sur le banc de l’équipe de France, Jamel Debbouze n’attend que ça. Et voilà qu’il est même prêt à tout pour l’aider. En effet, pour Le Parisien, il a proposé son aide à Zizou, lâchant : « Je souhaite que Zidane soit le prochain sélectionneur de l’équipe de France ? T’es con ou quoi (rires) ?…. On a tous envie qu’il reprenne l’équipe de France. Moi je me propose pour couper les oranges, tondre la pelouse, repasser les maillots. Je veux bien être l’assistant de l’assistant de l’assistant de Zizou ».

« C’est une légende vivante »

« Il a donné un tel élan d’amour. Tout d’un coup, c’était écrit sur l’Arc de Triomphe : "Vous êtes Français." Ce mec-là est tellement synonyme d’amour, de joie, de force, de persévérance et de caractère… C’est une légende vivante », a-t-il ensuite ajouté sur Zinedine Zidane.