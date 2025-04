Dépression : L’incroyable réponse de Kylian Mbappé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Arrivé au terme de son contrat au PSG, Kylian Mbappé a signé avec le Real Madrid l’été dernier. Le rêve s’est alors réalisé pour le Français, mais ça a tout d’abord été un cauchemar pour lui en Espagne. En effet, les débuts de Mbappé ont été très compliqués. Ça n’allait pas sportivement, mais aussi mentalement. Alors que certains avaient évoqué une dépression, le joueur du Real Madrid a souhaité revenir sur ce sujet.

Il aura donc fallu quelques mois à Kylian Mbappé pour trouver son rythme de croisière au Real Madrid. Si aujourd’hui tout va bien pour le Français, on n’en disait pas autant il y a peu. En effet, l’inquiétude était maximale en voyant le niveau de l’ex-joueur du PSG sous le maillot merengue. Mbappé a traversé la période la plus compliquée de sa carrière, étant même touché mentalement. Le principal intéressé l’avait même reconnu : il avait touché le fond.

« Il était mal à l’aise »

Rien n’allait donc pour Kylian Mbappé. Touché mentalement, le joueur du Real Madrid semblait souffrir de dépression aux yeux de certains. Mais voilà que le principal intéressé refuse cette version. Ça a notamment été l’un des sujets de son interview avec Ana Pastor pour La Sexta. Et à propos de la dépression, la journaliste qui a interrogé Mbappé explique : « J’ai remarqué qu’il était blessé par quelque chose ? Non, j'ai remarqué qu'il n'était pas blessé, mais mal à l'aise à l'idée de savoir s'il souffrait ou non de dépression alors qu'à la fin de l'année on parlait de savoir s'il pouvait souffrir de dépression. Et il se défend très bien dans l’interview ».

« J'avais une mauvaise passe dans le football qui s'est améliorée, mais… »

« Il m’a dit plus ou moins : « C'est un sujet très grave. Certaines personnes souffrent énormément de problèmes de santé mentale. J'ai dit que j'avais une mauvaise passe dans le football qui s'est améliorée, mais je ne suis pas malade, car je respecte profondément le fait que si c'était le cas, je ne le dirais pas ainsi, je le dirais avec le respect qu'il mérite ». J'aime donc le voir en mode combatif, abordant le sujet de la santé mentale et indiquant clairement qu'il ne va pas le banaliser », a ajouté Ana Pastor à propos de la réponse de Kylian Mbappé concernant une possible dépression.