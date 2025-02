Kylian Mbappé : Le PSG tient enfin sa vengeance ?

Pierrick Levallet

Si Kylian Mbappé a signé au Real Madrid l’été dernier, le PSG n’a toujours pas digéré son départ. Dans le même temps, le club de la capitale préparerait son prochain mercato estival. Et dans cette optique, les dirigeants parisiens pourraient se venger des Madrilènes en leur passant devant sur un dossier chaud.

L’été dernier, le Real Madrid a très certainement réalisé le plus joli coup du mercato. Le club madrilène a signé Kylian Mbappé, libre après la fin de son contrat au PSG. La formation parisienne n’aurait toujours pas digéré le départ de la star de 26 ans. De ce fait, les Rouge-et-Bleu pourraient se venger directement des Merengue sur le mercato l’été prochain.

Nouvelle guerre PSG - Real Madrid sur le mercato

D’après les informations de TeamTALK, le PSG et le Real Madrid figureraient parmi les prétendants d’Ibrahima Konaté. Afin de prendre sa revanche sur la Casa Blanca, le pensionnaire de la Ligue 1 pourrait faire tout son possible pour lui passer devant et signer le défenseur de Liverpool lors du prochain mercato estival.

Konaté flatté par l'intérêt du PSG et du Real Madrid

De son côté, Ibrahima Konaté ne cache pas qu’il apprécie le fait d’être annoncé dans des clubs aussi prestigieux. « C’est clair que d’entendre de grands clubs comme ça s’intéresser, c’est très flatteur » a-t-il lancé au micro de Téléfoot. Reste maintenant à voir si le PSG parviendra à boucler le transfert de l’international français avant le Real Madrid, et si Liverpool acceptera de le laisser filer.